Sicherheitsbranche: Vorschriften verschärfen die Krise – Brandbrief an Angela Merkel

Keine Passagierkontrollen an den Flughäfen, keine Fußballspiele, weniger Geldtransporte: Den deutschen Sicherheitsdienstleistern brechen gerade ganze Geschäftszweige weg - und zugleich fehlt Personal an anderer Stelle. Marktführer Securitas hat jetzt einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben und Abhilfe gefordert.