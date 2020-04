Seibert: Bei schrittweiser Lockerung jeden Übermut vermeiden

„Der Pfad, den wir also in den nächsten Wochen gehen müssen, ist ein schmaler zwischen vorsichtiger, schrittweiser Lockerung und Bewahrung unserer Fortschritte im Kampf gegen die Epidemie”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch nach einer Sitzung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Corona-Kabinett. Dabei war ein Beschlussvorschlag erarbeitet worden, mit dem Merkel am Nachmittag in die Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen gehen will.

Seibert sagte, die Bundesregierung eine „das Bewusstsein, dass wir alle zusammen im Kampf gegen das Virus etwas erreicht haben - die Menschen in Deutschland, Bürger und Staat - dass wir aber jetzt jeden Übermut, jede Nachlässigkeit vermeiden müssen, um dieses Erreichte nicht zu gefährden.

Damit solle vermieden werden, dass man in eine unkontrollierte exponentielle Verbreitung des Virus zurückfalle.

Rückgang der Krankenzahl – Auch Infektionrate sinkt

Die Krankenzahlen in Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) erneut zurückgegangen. Das RKI meldete am Mittwoch zwar rund 2500 neue Infektionen, allerdings auch eine Rekordzahl von 4500 Genesenen. Damit gelten weit mehr als die Hälfte der insgesamt 127.584 Infizierten (Stand: 15.04.2020, 07:30 Uhr) als geheilt. Die Totenzahl stieg mit 285 innerhalb eines Tages weiter. Insgesamt beläuft sich damit die Zahl der an dem Virus gestorbenen Menschen in Deutschland auf 3254.

Zudem ist die Infektionsrate - also wieviele andere Menschen ein Infizierter ansteckt - auf eins gesunken. Dies hatte RKI-Chef Lothar Wieler als zentrales Ziel im Kampf gegen das Virus genannt.

Die Krankenzahl ist demnach den vierten Tage in Folge nicht mehr gestiegen, meldet die Agenutr Reuters am Mittwoch. Da über die Ostertage unregelmäßig von den Gesundheitsämtern Zahlen geliefert wurden, galt dieser Trend nicht als gesichert. Am Mittwoch müssten fehlende Fälle aber größtenteils nachgeliefert worden sein.

ai/dpa/rtr