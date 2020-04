An Hitlers Geburtstag kein Zufall? Genehmigte Pegida-Demo in Dresden stößt auf Widerstand

Eine für Montagabend geplante Pegida-Demonstration in Dresden sorgt gerade in den sozialen Netzwerken für viel Unmut, denn sie ist trotz der geltenden Corona-Verordnung und des Demonstrationsverbots auch genehmigt worden. Die Empörten befürchten, dass die ohnehin umstrittene Bewegung damit ein bestimmtes Zeichen setzen will.

Zwar gibt die offen islam- und ausländerfeindliche Bewegung auf ihrer Webseite an, in „konstruktiver Abstimmung mit der Versammlungsbehörde und dem Gesundheitsamt eine Sondergenehmigung zur Durchführung einer Versammlung“ bekommen zu haben. Das genaue Ziel der Versammlung wird nicht preisgegeben. Das Ziel sei gewesen, so schnell wie möglich wieder auf die Straße zu kommen - „egal wie“. Man freut sich über „eine klug überlegte und mit den zuständigen Behörden abgestimmte Versammlung“, welche die erste und offiziell größte genehmigte Veranstaltung nach der Lockerung des Shutdowns sein dürfte, und zwar unter dem Motto „80 für 80 Millionen“, denn es wurden nur 80 Teilnehmer zugelassen.

Eine Botschaft, bei der sich nun viele nicht davon abhalten lassen, eine Parallele zu ziehen - unabhängig davon, dass Pegida schon immer überwiegend montags demonstriert hatte. So schrieb der Journalist Stephan Anpalagan über einen „demokratischer Totalschaden“ am Geburtstag von Hitler, „mit der der 88 (Gilt als getarnter Hitlergruß unter Neonazis - Anm. d. Red.) verborgen im Titel“ - mit viel Zuspruch.

Eine Versammlung.



Von Nazis.



In Dresden.



Am Geburtstag von Hitler.



Während einer Pandemie.



Mit der 88 verborgen im Titel.



Sorry Sachsen, aber das ist ein demokratischer Totalschaden. pic.twitter.com/HktwTv9Xue — Stephan Anpalagan (@stephanpalagan) April 19, 2020

Den Grünen-Aktivisten aus Chemnitz Valentin Kurt Uhlemann empört es, dass die Pegida nun auf die Straßen gehen darf, nachdem „die Pappaufsteller & Plakate zu #LeaveNoOneBehind (weltweite Aktion zur Berücksichtigung der Flüchtlingsrechte in der Corona-Pandemie - Anm. d. Red.) von der Polizei entfernt wurden“.

Pappaufsteller & Plakate zu #LeaveNoOneBehind wurden von der Polizei entfernt, aber Pegida darf morgen demonstrieren.

Motto: „80 für 80 Millionen“ (88)

Kurz gesagt: Menschlichkeit ist nicht geduldet, Rechtsextremismus dafür schon. #Dresden — Valentin Kurt Uhlemann (@ValentinCaUhl) April 19, 2020

Die Linksfraktion in Dresden legte nach und meinte, Dresden rolle ausgerechnet am Führergeburtstag Pegida den roten Teppich aus, und zwar nachdem wochenlang das Versammlungsrecht faktisch außer Kraft gesetzt worden sei. Der stellv. Vorsitzende der Fraktion, Dr. Margot Gaitzsch, nannte die Genehmigung „einen Schlag ins Gesicht eines jeden Demokraten“ und forderte den Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, „nun endlich für klare Regeln und ein nachvollziehbares Verwaltungshandeln bei Entscheidungen der Versammlungsbehörde für Demonstrationen unter den Bedingungen des Infektionsschutzes zu sorgen.“

Hilbert zeigte sich am Montag von der Entscheidung des Ordnungsamtes, die Versammlung am Montagabend zuzulassen, selbst überrascht. Er sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, er prüfe im Moment, ob das soweit rechtlich bestandskräftig sei. Er halte angesichts des Infektionsgeschehens eine solche Demonstration in der gegenwärtigen Situation für nicht vertretbar. Der freie Demokrat hat eben darauf hingewiesen, dass neben den zugelassenen Teilnehmern auch Polizisten und mutmaßliche Gegendemonstranten vor Ort sein dürften.

„In der neuen ab dem 20.04.2020 geltenden Regelung des Freistaates ist kein absolutes Versammlungsverbot mehr enthalten“, erklärte die Sprecherin der Landeshauptstadt Dresden, Diana Petters, auf eine Sputnik-Anfrage.

Die Versammlung sei von Pegida am 17. April angezeigt worden und sei vom Gesundheitsamt mit umfangreichen infektionsspezifischen Auflagen versehen. „So ist die Teilnehmerzahl auf 80 Personen begrenzt, ein Aufzug wurde untersagt und eine stationäre Versammlung mit der Dauer von maximal 30 Minuten und die Erstellung einer Teilnehmerliste verfügt.“ Das augenscheinliche Ungleichgewicht zwischen den nach wie vor bestehenden oder auch zusätzlichen persönlichen Einschränkungen und der Durchführung von Versammlungen sei einerseits der Öffnung durch die Verordnung des Freistaates, im Kern aber durch die aktuell von Verwaltungsgerichten und Bundesverfassungsgericht herausgestellten Geltung der Versammlungsfreiheit auch im Lichte der aktuellen Lage geschuldet, fügte Petters hinzu.

Am Samstag hatte Sputnik über eine nach Polizeiangaben nicht angekündigte große Demonstration auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin berichtet, die innerhalb von etwa eine Stunde komplett aufgelöst wurde. Es hatten sich bei dieser Akteure aus unterschiedlichsten politischen Lagern versammelt. Zwar plädierten die Teilnehmer für die Einhaltung des Grundgesetzes bzw. der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, doch nicht wenige erwiesen sich zugleich als Verschwörungstheoretiker, indem sie behaupteten, alle Berichterstattung über das Coronavirus sei Fake News, es gebe kein Corona oder die geltende Corona-Verordnung wolle den gesamten Rechtsstaat komplett beseitigen. Zugleich hatten am vergangenen Wochenende auch die KZ-Gedenkfeiern zu den 75. Jahrestagen der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen, Ravensbrück und Bergen-Belsen ohne Teilnehmer stattgefunden. Stattdessen wurden die Botschaften der KZ-Überlebenden und Statements von Politikern bei einem „Virtuellen 75. Jahrestag“ auf den Social-Media-Kanälen gepostet.