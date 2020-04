Clanmitglieder durchbrechen Polizeikontrollen in Berlin und bedrängen Polizisten vor Krankenhaus

Angehörige einer polizei- und gerichtsbekannten Berliner Großfamilie haben sich in der Nacht zum Dienstag Verfolgungsjagden mit der Polizei geliefert und Einsatzkräfte vor einem Berliner Krankenhaus bedrängt. Hintergrund ist ein Todesfall in der Großfamilie.

In der Nacht zum Dienstag hielt die justizbekannte Großfamilie Remmo die Polizei in Berlin wieder in Atem. Der Tod einer 70-Jahre alten Frau im Kreuzberger Urban-Krankenhaus, bei der es sich angeblich um die Mutter des Clanchefs Issa Remmo handeln soll, brachte Angehörige der Sippe offenbar so in Rage, dass sie sowohl Polizeisperren durchbrochen als auch sich vor dem Krankenhaus zusammengerottet haben sollen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Delikte beinahe zeitgleich und in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus registriert, sodass die Vermutung naheliegt, dass die Personen, die rücksichtslos die Polizeisperren durchbrachen und später genauso rücksichtslos vor den Einsatzkräften zu fliehen versuchten und dabei das Leben von Polizeibeamten und unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gefährdeten, sich auf dem Weg zum Urban-Krankenhaus befanden.

Dort hatte sich eine Menschenmenge von bis zu 60 Personen versammelt, die unbedingt in die Rettungsstelle vordringen wollten und deswegen von hinzugerufenen Polizisten bis in den frühen Dienstagmorgen auf Abstand gehalten werden mussten. Bei den Personen soll es sich um Clanmitglieder gehandelt haben. Gegen den Fahrer eines der beiden Fahrzeuge wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei Berlin stellte in einer Stellungnahme klar, dass auch die für jeden normalen Menschen nachvollziehbare Trauer um einen verstorbenen Angehörigen derart rücksichtsloses Verhalten nicht rechtfertigen könne:

„Bei allem Verständnis für den schmerzhaften Verlust eines geliebten Menschen – in unserem Land gelten Gesetze, an die sich alle Menschen zu halten haben. Wer Rettungsstellen bei der Arbeit behindert, riskiert Menschenleben. Wer sich einer Verkehrskontrolle entzieht und nicht davor zurückschreckt, einen Menschen umzufahren, begeht ein versuchtes Tötungsdelikt. Wer das anders sieht und klein redet, pflegt genau die falsch verstandene Toleranz, die uns zu den heutigen Problemen bei arabischen Clans in der organisierten Kriminalität gebracht hat.“

So formulierte Pressesprecher Benjamin Jendro die Empörung der Berliner Polizei über eine weitere Demonstration von Verachtung, die gerade der Remmo-Clan immer wieder gegen den deutschen Staat zeigt. Seit Jahren fällt der Remmo-Clan immer wieder mit zum Teil brutalsten und skrupellosesten Straf- und Gewalttaten in Berlin auf.