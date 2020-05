„Virus macht keinen Urlaub“: Seehofer erteilt Österreichs Reiseplänen eine Absage

Zuvor hatte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz eine baldige Öffnung der Grenzen zu Deutschland als möglich bezeichnet. Sein Land hoffe auf deutsche Touristen spätestens in den Sommerferien.

Seehofers Ablehnung

Die Pläne Wiens lehnte der CSU-Politiker im Gespräch mit der Zeitung „Bild am Sonntag“ ab.

„Solange das Virus keinen Urlaub macht, müssen auch wir uns mit unseren Reiseplänen beschränken – so verständlich der Wunsch für die Menschen und die Tourismusbranche auch ist. Der Infektionsschutz gibt da den Zeitplan vor“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den Minister.

Ob und wann wieder Urlaub gemacht werden könne, hänge vom Infektionsgeschehen ab.

„Niemand will die Bewegungsfreiheit der Bürger länger einschränken als unbedingt nötig. Aber leichtsinnige Öffnungen, die später in Gestalt erhöhter Ansteckungszahlen zurückschlagen, helfen niemandem.“

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 3,4 Millionen Menschen in 185 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 244.122 Todesopfer registriert.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland und in Österreich beträgt nach Angaben der Organisation 164.967 bzw. 15.597. An der neuartigen Krankheit seien 6812 Patienten in Deutschland und 598 in Österreich gestorben.

mo/mt/rtr