„Deutscher hat dabei nichts verloren“: Gauland weiter zum 9. Mai und „Gestaltungsmöglichkeiten“

Die umstrittenen Äußerungen des AfD-Fraktionschefs Dr. Alexander Gauland zum 8. Mai haben in der Öffentlichkeit viele negative Reaktionen ausgelöst. Viele wollten dabei wissen, was Gauland etwa unter dem „Verlust von Gestaltungsmöglichkeit“ versteht. Sputnik fragte bei Gauland nach.

Zuvor sagte der AfD-Politiker gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man könne den 8. Mai nicht zum Glückstag für Deutschland machen. Für die KZ-Insassen sei er zwar ein Tag der Befreiung gewesen, ansonsten aber auch „ein Tag der absoluten Niederlage, ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit“.

„Also die Möglichkeit für Nazis, Juden zu ermorden und Europa in die Hölle auf Erden zu verwandeln? Eine Schande, dass dieser Mann im Bundestag sitzt“, reagierte die stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Ricarda Lang.

Gauland sagt, der #8Mai sei „ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit“.



Also die Möglichkeit für Nazis, Juden zu ermorden und Europa in die Hölle auf Erden zu verwandeln? Eine Schande, dass dieser Mann im Bundestag sitzt. — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) May 6, 2020

​„Ohne Kommentar oder doch: Es toppt sogar die ‘Vogelschiss’-Äußerung“, meldetesich der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion Alexander Neu.

„Gott sei Dank haben die Nazis Gestaltungsmöglichkeiten verloren!“, fügte der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz an.

Auf eine entsprechende Sputnik-Frage sagt nun Gauland zur verlorenen „Gestaltungsmöglichkeit“, „Wir haben uns nach der Übernahme der Regierung durch die vier Mächte nicht mehr selbst regiert“.

Die Frage, wie der 8. Mai dann aus seiner Sicht begangen werden muss, ließ der AfD-Politiker unbeantwortet. Zu den Feierlichkeiten am 9. Mai in Russland würde er „unter normalen Umständen“ auch nicht kommen. „Der 9. Mai ist der Tag des Sieges der Sowjetunion bzw. Russlands. Es ist ihr Freudentag. Ein Deutscher hat dabei nichts verloren“, so der 79-Jährige.

Mit fragwürdigen Erklärungen zu erinnerungpolitischen Themen haben die leitenden AfD-Politiker schon öfter für Unmut gesorgt, wie etwa der Anführer des völkisch-nationalistisches Flügels, Björn Höcke, mit dem Holocaust Mahnmal als „Denkmal der Schande“. Auch bedankte sich Höcke bei Russland gerne für 1762, 1813, 1989 und nie für 1945. Gauland selbst war 2018 wegen des „Vogelschiss“-Skandals im Kreuzfeuer der Kritik. Nun wird im Netz weitere Kritik auf Gauland ausgeübt. Dabei wies der deutsche Historiker Erich Später in einem kürzlichen Gespräch mit Sputnik darauf hin, es habe in Deutschland bis in die 1980er Jahre gedauert, überhaupt zumindest den 8. Mai als positiven Tag durchzusetzen. Am 8. Mai 1970 hatte die Bundesregierung mit Willy Brandt überhaupt zum ersten Mal des Kriegsendes gedacht. Die CDU/CSU-Fraktion hatte den Auftritt des Kanzlers zu verhindern versucht mit dem Vorwand, man man feiere Niederlagen nicht.