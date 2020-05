Deutschlands größter Freizeitpark öffnet Ende Mai

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, startet am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison. Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag mit.

Die von Bund und Land beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln machen dies möglich. Der Freizeitpark hatte eigentlich am 28. März die Sommersaison starten wollen, musste wegen des Coronavirus aber geschlossen bleiben.

Der Europa-Park wird dieses Jahr 45 Jahre alt. Im vergangenen Jahr hatte er mit mehr als 5,7 Millionen Gästen einen Besucherrekord erreicht. Zudem ist er nach eigenen Angaben Deutschlands größter privater Hotelbetreiber an einem Ort. Es werde verschärfte Hygieneregeln und eine Begrenzung der Besucherzahl geben, sagte eine Unternehmenssprecherin. Zudem werde auf Abstand geachtet.

Umfassende Lockerungen

Zuvor war berichtet worden, dass sich die Ministerpräsidenten in einer Video-Konferenz zwischen Bund und Ländern auf umfassende Lockerungen der Corona-Maßnahmen geeinigt hatten. Das betrifft Einzelhandel und Gastronomie, aber auch Freizeitangebote. Die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen sollen mindestens bis zum 5. Juni verlängert werden. Je nach Region soll es aber einige Lockerungen geben, so könnten sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen. Einige Bundesländer kündigten bereits an, die Kontaktbeschränkungen auf Kleingruppen von über fünf Personen runterzufahren.

RKI meldet 1209 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 167.300 Infektionen (Stand: 08.05.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 1209 zum Vortag. Weitere 147 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 7266 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 141.700 Menschen, rund 1800 mehr als am Vortag.

Mehr in Kürze...