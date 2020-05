8. Mai: Merkel und Steinmeier nehmen an der Kranzniederlegung am Neuen Wache-Denkmal in Berlin teil

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden am Freitag, dem 8. Mai, Kränze am Neuen Wache-Denkmal in Berlin niederlegen, um die Opfer von Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Veranstaltungen zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zu gedenken.

Ausgerechnet in diesem Jahr, wo der 8. Mai einmalig Feiertag in Berlin ist, fallen die großen Gedenkveranstaltungen Corona-bedingt aus. Trotzdem kann man Blumen und Kränze an Gedenkstätten niederlegen und in kleinen Gruppen den 8. und 9. Mai begehen.

