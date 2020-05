Kommt mit Jes Möller der erste ostdeutsche Bundesverfassungsrichter? SPD uneins über Kandidatur

Bei der Sitzung des Bundesrats am Freitag konnte man sich nicht auf einen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Bundesverfassungsrichters Johannes Masing einigen. Jes Möller könnte der erste Ostdeutsche in diesem Amt werden.

Möller bekommt viel Unterstützung aus den ostdeutschen Bundesländern, doch Berlin und Rheinland-Pfalz schicken eigene Kandidaten ins Rennen.

Ist dreißig Jahre nach der Einheit die Zeit gekommen, dass ein ostdeutscher Richter im Bundesverfassungsgericht einzieht? Ja, sagen viele, teils prominente Unterstützer der Kandidatur von Jes Möller.

Dieser wurde von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) vorgeschlagen – das Vorschlagsrecht liegt bei den Sozialdemokraten. Es sei die letzte Chance, einen Ostdeutschen mit einer gebrochenen Biografie in dieses Amt zu bringen, hatte Woidke gegenüber dem „Tagesspiegel“ erklärt.

„Einen mit direkten Erfahrungen eines Lebens in der DDR mit der Repression vor der Wende und dann nach der Wende.“ Matthias Platzeck (SPD), Woidkes Vorgänger im Amt, hat sich ebenfalls für Möller ausgesprochen. Dass Möller eine gute Wahl wäre, findet auch Thüringens SPD-Chef und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. „Wann, wenn nicht jetzt sollten wir die Gelegenheit für einen ostdeutschen Kandidaten nutzen?“, so Tiefensee.

Weitere Unterstützer des 58-Jährigen, der derzeit Richter am Brandenburger Landessozialgericht ist, sind die Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), und Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff (CDU).

Frühere DDR-Bürgerrechtler haben sich zuvor in einem Offenen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder gewandt und sich für Jes Möller eingesetzt. Er sei ein erfahrener und angesehener Jurist und habe für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu einer Zeit eingestanden, als dies mit hohen Risiken verbunden gewesen sei. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Marianne Birthler, die frühere Bundesbeauftragte für Stasi-Unterlagen, die ehemalige Aufarbeitungsbeauftragte in Brandenburg Ulrike Poppe, ihre Nachfolgerin Maria Nooke sowie eine Reihe von einstigen Oppositionellen in der DDR.

Laut einem Bericht der Zeitung „Die Zeit“ ist Möller von Vorgesetzten mit „herausragend“ bewertet worden. Die Präsidentin des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, Sabine Schudoma, habe gesagt, Möller sei mit Spitzennoten befördert worden.

Bei so breiter Unterstützung scheint es auf den ersten Blick ein sicheres Ding zu sein, dass der Erste Senat in Karlsruhe Jes Möller zum Nachfolger des scheidenden Johannes Masing macht. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn innerhalb der SPD, aus deren Reihen der Vorschlag zu Möllers Kandidatur kam, gibt es Uneinigkeit. Berlin und Rheinland-Pflaz, ebenfalls SPD-geführt, wollen nämlich an ihren eigenen Kandidaten für den Posten festhalten.

Bei der Sitzung des Bundesrats am Freitag konnte man sich nicht abschließend auf einen Kandidaten einigen, dies könnte am 5. Juni nachgeholt werden. Einstimmigkeit herrschte hingegen bei der Wahl des neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes. Wirtschaftsanwalt und CDU-Politiker Stephan Harbarth wird Nachfolger von Andreas Voßkuhle, der nach zwölf Jahren turnusmäßig aus dem Amt scheidet.