An allen deutschen Flughäfen soll Maskenpflicht kommen – Medien

An allen deutschen Flughäfen soll bald eine genrelle Maskenpflicht gelten, teilte am Sonntag der „Spiegel” mit.

Demnach arbeiten die zuständigen Behörden und Flughafenbetreiber ein Paket an Sicherheitsmaßnahmen aus. Eine generelle Maskenpflicht soll für alle Passagiere und Angestellten eingeführt werden. Es gebe bereits einen Entwurf für ein Maßnahmenpaket, damit die Flughäfen wieder mehr Passagiere abfertigen können.

Lufthansa-Gruppe hatte Infizierte an Bord

Zuvor haben deutsche Medien berichtet, dass die Lufthansa-Gruppe Infizierte an Bord hatte. „Es gab Reisende auf Flügen der Lufthansa Group Airlines, bei denen nachträglich eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde”, zitiert die „Welt am Sonntag” einen Unternehmenssprecher.

Der Zeitung zufolge wurde nach einem Charterflug Ende Mai von deutschen Firmenvertretern und Ingenieuren nach China ein Passagier positiv getestet. Ob Mitreisende angesteckt wurden, sei nicht bekannt.

Neue Corona-Infektionen und weitere Todesfälle in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 183.979 Infektionen (Stand: 07.06.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 301 zum Vortag. Weitere 22 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 8668 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 169.100 Menschen, rund 300 mehr als am Vortag.

ai/rtr/sna