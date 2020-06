Vom Whistleblower zum Reformer? – KSK-Hauptmann darf bei Elite-Einheit bleiben

Der Hauptmann der Eliteeinheit „Kommando Spezialkräfte" (KSK), der sich in der vergangenen Woche mit einem Hilferuf an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gewandt hatte, soll bei der Eliteeinheit bleiben dürfen. Ursprünglich war seine Entlassung und Versetzung in eine andere Einheit vorgesehen, berichtet das Magazin SPON.

Berater bei KSK-Reform

Der Soldat hätte nun an Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn geschrieben, heißt es weiter, KSK-Kommandeur Markus Kreitmayr habe ihm zugesagt, er solle die KSK-Führung bei der „nötigen Reformierung" der Einheit beraten.

Die Führung habe wegen seines Brandbriefes „fundamentale Probleme“ bei der Spezialeinheit identifiziert, so der Wortlaut. Der Soldat wolle nun bei Reformen im Bereich der Ausbildung mitwirken und sei dafür dem Chef des Stabes direkt unterstellt worden, heißt es.

Das brisante Schreiben des Hauptmanns soll auch in einer Arbeitsgruppe besprochen werden, mit der Kramp-Karrenbauer eine Reform der Einheit vorantreiben möchte. Der AG gehören neben dem KSK-Chef Kreitmayr auch Staatssekretär Gerd Hoofe und der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn an.

Der Brandbrief

In seinem Brief hatte der Elitesoldat beklagt, dass rechtsextreme Umtriebe in der Einheit „ignoriert oder gar toleriert“ würden. Der Offizier , der seit 2018 im Kommando Spezialkräfte diene, nannte Beispiele für eine Kultur des Wegschauens, wenn es umgehe, prangerte auch deren teilweise wissentliche Vertuschung in der Einheit an.

Den KSK-Rekruten würde eine Hörigkeit anerzogen, „die mit den Grenzen von Befehl und Gehorsam nach Maßstäben der Bundeswehr als unvereinbar zu bewerten“ seien, hieß es. Strafen würden genutzt, „um Soldaten und vor allem kritische Offiziere gefügig zu machen“. Die Folgen seien „eine Art Kadavergehorsam“, der mit dem der Waffen-SS verglichen worden sei, eine „Kultur des Hinnehmens rechtswidrigen Verhaltens“ und eine „toxische Verbandskultur“. Gebildet habe sich ein „nicht auszutrocknender Sumpf“.

Außereheliche Affäre als Charaktermakel

Mahnender Appell des KSK-Kommandeurs

Der Verfasser des Brandbriefes sei von den beschriebenen Maßnahmen selbst betroffen gewesen: Von seinen Ausbildern wurde ihm eine charakterliche Nichteignungattestiert, da er eine außereheliche Affäre hatte. Aufgrund dessen sollte seine Laufbahn als KSK-Soldat enden. Der Offizier habe darin eine „willkürliche Strafmaßnahme“ erblickt. Die geplante Entlassung sei der Grund gewesen, warum der Soldat schließlich sein Schweigen gebrochen und sich direkt an Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gewandt habe, heißt es.

Bereits vor einigen Wochen hatte KSK-Kommandeur Kreitmayr selbst einen Brief an die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte geschrieben. Darin ermahnte er seine Einheit, dass für rechtsextreme Soldaten kein Platz sei: Entweder sie gingen selbst oder die Führung würde sie entfernen.

ba/ae