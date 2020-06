Rechtsextremes „Wiesn-Attentat“: Keine Akteneinsicht für Presse beim Verfassungsschutz

Der Verfassungsschutz muss der Presse keine Auskunft über den Inhalt seiner Akten zum „Oktoberfestattentat“ geben, so das Verwaltungsgericht Köln. Ein Journalist wollte wissen, was in den Akten zum schwersten rechtsextremen Anschlag in der Geschichte der Republik von 1980 steht. Ob rechtsextreme V-Leute dem Staatsschutz zutrugen – nur eine Frage.