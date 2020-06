Corona-Ausbruch in Fleischfabrik Tönnies: Lage vor Ort

Der Kreis Gütersloh hat inzwischen beschlossen, angesichts des Ausbruchs alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien zu schließen.

Neue Corona-Infektionen und weitere Todesfälle in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 187.764 Infektionen (Stand: 18.06.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 580 zum Vortag. Weitere 26 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 8856 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 174.100 Menschen, rund 400 mehr als am Vortag.

Insgesamt wurden in NRW 39.777 Fälle bestätigt, 205 mehr als am Vortag. Es gibt 1658 Todesfälle in diesem Bundesland. Das ist ein Plus von 3 Fällen im Vergleich zum Vortag. Rund 36.700 Personen gelten dort als genesen, etwa 100 mehr als am Vortag.

