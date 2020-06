Corona-Ausbruch bei Schlachtbetrieb Tönnies: Bislang jeder dritte Test positiv

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter weiter gestiegen. Dies gab der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer, am Samstag in Gütersloh bekannt.

Nach Adenauers Angaben wurden mittlerweile 1029 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Insgesamt 3127 Befunde lägen bislang vor. Der Landrat betonte, der Ausbruch sei auf die Fleischfabrik begrenzt.

„Wir haben keinen signifikanten Eintrag von Corona-Fällen in die allgemeine Bevölkerung“, zitiert die DPA Adenauer.

Die Corona-Reihenuntersuchungen auf dem Tönnies-Gelände wurden am Samstag fortgesetzt. Seit Freitag unterstützen Bundeswehrsoldaten die Maßnahmen.

Mehrere Kleinbusse mit ausländischen Kennzeichen brachten am Vormittag zumeist Männer zum Werk. Laut der DPA trugen nicht alle dabei Schutzmasken. Auch Fahrzeuge der Uniklinik Bonn und der Bezirksregierung Detmold kamen zum Schlachtereibetrieb. Mitarbeitende trugen Masken und Kühlboxen auf das Gelände. Darüber hinaus waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort.

Quarantäne für Tausende Tönnies-Mitarbeiter

Der Kreis hatte am Freitag verfügt, dass alle rund 6500 Mitarbeiter der Fleischfabrik am Standort Rheda-Wiedenbrück mitsamt allen Haushaltsangehörigen in Quarantäne müssen. Das betreffe auch die Verwaltung, das Management und die Konzernspitze, teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit.

Für einige Mitarbeiter galt allerdings eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Das heißt, dass sie sich zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen dürfen – ausschließlich. Das gilt nach Angaben eines Konzernsprechers auch für den Gesellschafter Clemens Tönnies.

Das Land will die Quarantäneanordnung für die Mitarbeiter konsequent durchsetzen und werde dazu alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Freitagabend in Düsseldorf gesagt.

„Wir müssen sicherstellen, dass in dieser Situation jeder sich an die Regeln hält.“

Einen Corona-Ausbruch habe es „in dieser Größe“ in NRW bisher nicht gegeben.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 8,6 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 460.545 Todesopfer registriert.

In Deutschland seien an der neuartigen Erkrankung 8895 Patienten gestorben.

mo/mt/dpa