Kamerateam während Live-Schalte in Stuttgarter Innenstadt attackiert – Video

Ein Mann hat ein Kamerateam des deutschen Nachrichtensenders „Welt“ während einer Liveübertragung in Stuttgarts Innenstadt angegriffen. Dies gab die Polizei auf Twitter bekannt. Das Video der Attacke erschien im Internet.

Den Polizisten zufolge trat der Angreifer mehrfach auf das Kamerastativ ein. Niemand habe Verletzungen erlitten. Der Mann sei später festgenommen worden.

#Mitte auf der unteren Königstraße ist ein Kamerateam bei deren Liveübertragung von einem Unbekannten gestört worden. Er trat mehrfach auf das Kamerastativ ein, verletzt wurde niemand. Die Suche nach dem Unbekannten dauert an. — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) June 28, 2020

#Mitte Der unbekannte Mann, der gegen das Stativ getreten hat, wurde soeben von unseren Kräften festgenommen. Die polizeilichen Maßnahmen laufen. — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) June 28, 2020

Der 52-Jährige habe als Motiv angegeben, dass er nicht habe gefilmt werden wollen, sagte ein Polizeisprecher. Den ersten Anzeichen nach sei kein Sachschaden entstanden. Der Mann sei später dann wieder auf freien Fuß gekommen.

Die Sendersprecherin Kristina Faßler bestätigte auf DPA-Anfrage den Angriff. Der Vorfall sei zur Anzeige gebracht worden. Sie betonte, das Kamerateam habe den Angreifer zuvor nicht gezielt gefilmt.

Angriff auf unser WELT Team während Live Schalte in Stuttgart. Das ganze ist vor 30 Minuten passiert. Wir waren live auf Sendung und wurden ganz plötzlich von diesem Herrn attackiert. Die Polizei @PP_Stuttgart hat die Fahndung aufgenommen. #corona #presse #news #bawü #welt #n24 pic.twitter.com/c5PykDWog1 — Daniel Koop - TV REPORTER (@DanielKoopTV) June 28, 2020

Stuttgart nach Krawallen-Nacht

Stuttgart steht in diesen Tagen im Fokus der Medien, weil in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni Randalierer in der Innenstadt Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert hatten. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen daran beteiligt.

Die schweren Krawalle wiederholten sich nicht. In einer Mitteilung vom Sonntag erklärte die Polizei Stuttgart, es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben.

Der Einsatzleiter der Polizei, Carsten Höfler, sagte in der Nacht zum Sonntag, es habe intensive Personenkontrollen gegeben. Zwei Männer seien im Zusammenhang mit den Krawallen vom 20. auf den 21. Juni festgenommen worden.

Laut dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, waren Beamte mit massiven Kräften in der Stadt gewesen. Unter anderem hätten auch Wasserwerfer bereitgestanden. Sie wurden aber nicht eingesetzt.

mo/mt/dpa