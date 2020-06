Flixtrain fährt nach Corona-Pause ab Juli wieder

Der Deutsche-Bahn-Konkurrent Flixtrain will nach der Corona-Pause noch im Juli den Betrieb wieder aufnehmen. Am 23. Juli werde der erste Zug zwischen Berlin und Köln fahren, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein der Nachrichtenagentur Reuters.

Flixtrain, Schwestergesellschaft von Flixbus, werde zunächst zehn Fahrten pro Woche zwischen den beiden Metropolen anbieten, die dann auf 20 ausgedehnt werden sollten.

„Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept, eine Sitzplatzgarantie und erneuerte Züge.” Mit Preisen ab 4,99 Euro soll der Deutschen Bahn wieder Konkurrenz gemacht werden.

„Wir werden sicher zunächst weniger Fahrgäste haben als vor der Corona-Krise”, sagte Schwämmlein. „Wir glauben aber, dass man wirtschaftlich fahren kann. Wir sind optimistisch, dass uns das gelingt.”

Flixtrain hatte seinen Betrieb im März anders als die Deutsche Bahn komplett eingestellt. Neben Berlin-Köln hatte das Unternehmen damals auch noch die Verbindung Berlin-Stuttgart und Hamburg-Köln angeboten. Das Unternehmen gilt auch wegen seines umfangreichen Bus-Netzes als einziger ernstzunehmender Konkurrent der Deutschen Bahn bei Fernverbindungen.

Während Flixtrain praktisch ohne staatliche Unterstützung durch die Corona-Krise kommen muss, sind der Deutschen Bahn Milliarden-Hilfen für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt. Das verärgert Schwämmlein: Für die Lufthansa habe es bei den Hilfen immerhin noch Auflagen gegeben.

Die Bahn habe aber nun keinen Anreiz für wirtschaftliches Verhalten mehr: „Jeglicher Verlust wird durch einen Scheck ausgeglichen. Da machen wir uns als Wettbewerber gigantische Sorgen”, kritisierte Schwämmlein. „Es darf keinen Welpenschutz mehr für einen Dinosaurier geben.”

An diesem Dienstag will Verkehrsminister Andreas Scheuer mit Verbänden, Gewerkschaften und Industrie einen Schienenpakt schließen. Damit sollen die Bahn gestärkt und die Weichen für den sogenannten Deutschlandtakt gestellt werden. Deutsche Bahn und Wettbewerber im Fern- und Nahverkehr soll ihr Angebote enger abstimmen und so den Kunden bessere und schnellere Umsteigemöglichkeiten bieten. Flixtrain soll dort mit eingebunden werden. Schwämmlein äußerte sich aber verwundert darüber, dass Scheuer bereits ankündigte, die Deutsche Bahn werde künftig die Strecke Berlin-Hamburg im Halbstunden-Takt fahren. Man habe sich im vorgeschriebenen Verfahren auch für diese Strecke beworben und solle erst Ende der Woche dazu Informationen bekommen.

