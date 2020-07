Krawallnacht von Stuttgart: Polizei nimmt weitere Verdächtigte fest

Ein 18-jähriger Marokkaner sowie ein 27-Jähriger, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt sei, seien demnach am Sonntag festgenommen worden. Sie stünden in Verdacht, sich an den Krawallen in der Nacht auf den 21. Juni beteiligt zu haben.

Randale in Stuttgart

Gegen die beiden Männer seien Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt worden. Damit sind bisher nach BeamtenangabenVerdächtige identifiziert. Gegen 23 mutmaßliche Täter seien Haftbefehle erlassen worden, davon befinden sichin Vollzug.

In der Stuttgarter Innenstadt war es in der Nacht vom 20. zum 21. Juni zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Randalierer hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Laut Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an den Randalen beteiligt oder hatten dabei zugeschaut. 32 Polizisten wurden verletzt.

mo/mt