Gemischte Reaktionen auf Vollverschleierungsverbot an baden-württembergischen Schulen

Die baden-württembergische Landesregierung verbietet Ganzkörperschleier an Schulen in dem Bundesland. Internet-Benutzer reagierten auf die neue Regelung sowohl mit Unterstützung als auch mit Verwirrung und Ablehnung.

Wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bestätigte, habe der Ministerrat am Dienstag beschlossen, dass es für Schüler nicht mehr erlaubt sei, mit Ganzkörperverhüllung in die Schule zu gehen. Für Lehrer gelte das ohnehin bereits.

Viele positive Reaktionen unter Usern

In einer freien Gesellschaft sollte man sich überhaupt nicht voll verschleiern, sagte Kretschmann laut der DPA. Auch wenn solche Fälle nicht zu erwarten seien, brauche es selbst für seltene Einzelfälle eine gesetzliche Regelung. An Hochschulen sei die Lage komplizierter, deshalb habe man ein solches Verbot zunächst einmal für Schulen beschlossen.

Die neue Regelung wurde von vielen Internet-Benutzern unterstützt. Einige behaupteten, dass das Verbot der Gesichtsschleier nichts mit der Religionsfreiheit zu tun habe.

„Sehr gut, das Land von Kretschmann und Palmer zeigt, dass schwarz-grün funktionieren kann“, schrieb etwa ein Twitterer unter dem Namen Alman.

Sehr gut, das Land von Kretschmann und Palmer zeigt, dass schwarz-grün funktionieren kann. — Alman (((Simul Acron))) (@Simulacron2) July 21, 2020

SCHÜLER müssen sich auch nicht verschleiern 🤨 — Bertine Balsam (@bebalsam) July 22, 2020

Sehr gut! Hat mit Religionsfreiheit nichts zu tun. — Silvana (@SilvanaFranconi) July 21, 2020

Einige Befürworter fragten jedoch, ob „das Problem da echt so groß“ sei, dass ein gesetzliches Verbot notwendig sei.

Ich finde es auch gut, aber ist das Problem da echt so groß? Wieviele Fälle gibt's denn von Vollverschleierung in Bawü? — maneo (@pferdo84) July 21, 2020

Nimmt Verbot den Betroffenen Chance auf Bildung?

Viele Kritiker warfen der baden-württembergischen Regierung aber vor, die Möglichkeit für einige Schülerinnen, den Unterricht zu besuchen, mit dem Verbot von Schleiern wie Burka oder Nikab unter Risiko gestellt zu haben.

„Seit dem Beschluss denke ich über den inhaltlichen Unsinn nach, den Schülerinnen die Bildung zu verweigern, die sie am nötigsten brauchen, um aus den patriarchalisch religiösen Strukturen auszubrechen“, meinte der User „ak“.

Seit dem Beschluss denke ich über den inhaltlichen Unsinn nach, den Schülerinnen die Bildung zu verweigern, die sie am nötigsten brauchen um aus den patriarchalisch religiösen Strukturen auszubrechen. Du zeigst die Lösung: Verstöße nur bei SchülERn und LehrERn ahnden #burkaverbot https://t.co/Ptae7QJvGx — ak (@ak22233606) July 22, 2020

Darüber hinaus wunderten sich manche Internet-Benutzer, wie das so genannte Burkaverbot und die zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltende Pflicht, in der Öffentlichkeit einen Mundschutz zu tragen, zusammenpassen.

Wie passt Maskenpflicht und Burkaverbot zusammen? — Northwestriver (@NorthwestManu) July 21, 2020

Anfang Februar hatte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Schule gestattet. Eine Beschwerde der Stadt gegen die Gerichtsentscheidung wurde zurückgewiesen. Für eine Anordnung der Schulbehörde an die Mutter der 16-Jährigen, dafür zu sorgen, dass die Tochter im Unterricht ihr Gesicht zeige, fehle die gesetzliche Grundlage, so das Gericht.

mo/mt/dpa