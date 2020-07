Deutsche trotz Corona-Pandemie reiselustig – Studie

Die Deutschen haben trotz der anhaltenden Corona-Pandemie ein großes Interesse an Reisen ins Ausland. Dies geht aus einer Studie des Unternehmens IPK International und der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin hervor.

Demnach gaben mehr als 70 Prozent der Befragten an, dass sie weiter ins Ausland reisen wollen, obwohl es noch keinen Corona-Impfstoff gibt. Rund 20 Prozent der Deutschen wollen der Studie zufolge nur innerhalb Deutschlands verreisen und etwa zehn Prozent der Umfrageteilnehmer haben vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie völlig auf Reisen verzichtet.

Es wurde außerdem festgestellt, dass mehr als 80 Prozent der Befragten, die trotz Corona-Pandemie reisen wollen, schon in diesem Jahr eine Reise ins Ausland planen. Dabei seien die beliebtesten Reiseziele der Deutschen Spanien, Italien, Frankreich und Österreich. Laut der Studie bleibt das Interesse der Touristen aus Deutschland an Reisen außerhalb Europas im Moment unterdurchschnittlich.

Die Befragten gaben zudem an, dass sie in Corona-Zeiten lieber mit dem Auto reisen wollen und den Urlaub auf einem Campingplatz, in einer Mietwohnung oder einem Mietshaus als sicher betrachten. Ganz im Gegenteil sind Reisen mit Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff nach Ansicht der Deutschen riskant, weil man sich dabei mit dem Coronavirus anstecken kann. Gleichzeitig gaben rund 80 Prozent der Befragten zu, dass Reisen als solches zurzeit ein zusätzliches Risiko darstellt.

ITB Berlin wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des neuartigen Coronavirus hatten die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung abgesagt. Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt laufen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. 2021 wird die Messe vom 10. bis 14. März stattfinden.

ac/sb