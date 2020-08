Lauenau hat wieder Wasser – Niedersächsischer Energieversorger gibt Entwarnung

Wie der Unternehmenssprecher am Sonntag mitteilte, fördere das Unternehmen Grundwasser aus 30 Metern Tiefe. Bei der Nutzung des Grundwassers als Hauptversorgungsquelle gebe es zwar Schwankungen, aber der Vorrat versiege nicht, so der Enercity-Sprecher.

Zusätzlich verfüge das Unternehmen über Speicher und Hochbehälter, um Spitzen abzufangen, wenn die Menschen an heißen Tagen im Garten gießen.

Dennoch beobachte Enercity die Wetterlage genau, um nicht an Kapazitätsgrenzen zu stoßen, sagte der Sprecher. Die entsprechenden Schwellenwerte eines Stufenplans seien noch nicht erreicht, das habe er auch noch nie erlebt. Im schlimmsten Fall müsste das Wasser zeitweise abgestellt werden. Aufgrund der vergangenen Hitze-Jahre wies Enercity die Bürger auf einen sorgsamen Umgang mit Wasser hin.

Wasserversorgung in Lauenau bricht zusammen

Vor kurzem war die Wasserversorgung in der niedersächsischen Gemeinde Lauenau nach warmen Tagen und während der Corona-Pandemie zusammengebrochen. Wie der Bürgermeister der Samtgemeinde Rodenberg, zu der Lauenau gehört, Georg Hudalla, mitteilte, sei die Abnahmemenge im privaten Bereich drastisch gestiegen. Am Samstag wurden in Lauenau Behälter mit Brauchwasser etwa für die Toilettenspülung aufgestellt, das sich die Bürger abholen könnten. Dazu verteilten Tanklöschfahrzeuge ihr Brandwasser in den Ortsteilen. Trinkwasser müssen sich die Menschen im Supermarkt kaufen.

ac/mt/dpa