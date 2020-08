„Alleine werden wir das nicht schaffen“: CureVac sucht Partner für Impfstoff-Produktion

„Wir sind in Gesprächen. Alleine werden wir das nicht schaffen“, sagte der Vorstandschef Franz-Werner Haas gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.

Am Freitag ging das deutsche Unternehmen in den USA an die Börse und sammelte dabei mehr als 200 Millionen Euro ein. Allerdings sind die Entwicklung des Corona-Impfstoffs und der Aufbau der Produktion teuer. Darum werde es laut dem CureVac-Vorstandschef noch weitere Finanzierungsrunden geben. Bis zur Marktzulassung brauche das Unternehmen „um die 400 Millionen Euro“, so Haas.

Bisher haben die Tübinger keine Bestellungen für ihren Impfstoff erhalten, aber im Moment laufen nach Angaben des Unternehmens Gespräche mit verschiedenen Regierungen. Dem Vorstandschef zufolge soll ein Preis im Bereich von 10 bis 15 Euro je Impfstoff-Dosis machbar sein.

„Wir bauen gerade die Produktion in unserem bestehenden Werk auf. Die Großanlage soll dann 2022 in Betrieb gehen, dann können wir Milliarden Dosen liefern“, sagte Haas.

CureVac hatte erst im Juli 560 Millionen Euro neues Kapital bei neuen Investoren eingesammelt, darunter die deutsche Staatsbank KfW, die für einen 19-Prozent-Anteil 300 Millionen Euro zahlte. Der britische Pharmariese GlaxoSmithKline übernahm neun Prozent für 150 Millionen Euro, der katarische Staatsfonds QIA steuerte 60 Millionen für 3,5 Prozent bei.

Russland verkündet Registrierung des ersten Corona-Impfstoffes

Am Dienstag hatte der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, Russland habe als erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Dieser wurde von dem Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie und dem Russischen Fonds für direkte Investitionen entwickelt.

Präklinische Forschungen zum Covid-19-Impfstoff wurden am Gamaleya-Institut und 48. Forschungsinstitut des Verteidigungsministeriums, die klinischen - im Setschenow-Institut und einer Filiale des Burdenko-Militärhospitals durchgeführt.

Spezialisten betonten mehrmals, dass alle Freiwilligen im Alter von 18 bis 60 Jahren bei Tests hohe Antikörpertiter bekommen hätten. Niemand hätte mit schweren Komplikationen zu kämpfen gehabt. Die dritte Testphase des Präparats mit dem Namen „Sputnik V“ beginnt am 12. August.

Allerdings zeigten sich einige ausländische Politiker, darunter der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Chef des US-Forschungszentrums National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Antony Fauci „sehr skeptisch“ gegenüber der Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs in Russland.

ac/mt/rtr/sna