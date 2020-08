„Wahnsinnig wichtig“: Schulöffnungen müssen Priorität bei Corona-Lockerungen haben – Spahn

Angesichts von Debatten über steigende Infektionszahlen und Großveranstaltungen betonte Spahn, dass es eine klare Abstufung geben müsse, welche Lebensbereiche am wichtigsten seien. Laut dem Bundesgesundheitsminister gehöre dazu eindeutig die Rückkehr zu einem Bildungs- und Betreuungsangebot.

„Der Regelbetrieb ist wahnsinnig wichtig für Eltern und Kinder“, sagte Spahn.

Parteikreisen zufolge äußerte sich auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ähnlich bei der Präsidiumssitzung. Auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeber (BDA) forderte, dass Schulen und Kindergärten Vorrang bei Lockerungen haben müssten.

Zudem forderte Spahn, dass eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen nicht Wirtschaft und Handel treffen sollte.

„Das ist sehr wichtig, um Arbeitsplätze zu sichern und die wirtschaftliche Erholung abzusichern“, betonte er.

Auch habe sich gezeigt, dass der Einzelhandel offenbar mit seinen Schutzmaßnahmen keine größere Quelle für die Infektionsverbreitung sei. Spahn sagte mit Blick auf die gestiegenen Zahlen an Neuinfektionen, dass man eher auf andere Dinge besser verzichten könne. Spahn zufolge zählen dazu in erster Linie Schützenfeste, Veranstaltungen und größere private Feiern. Bereits am Sonntag hatte der Bundesgesundheitsminister davor gewarnt, dass von den in vielen Bundesländern zugelassenen größeren Familienfeiern die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus ausgehe.

Ab Montag startet Schuljahr in drei weiteren Bundesländern

Drei weitere Bundesländer starten unter Corona-Bedingungen ab heute ins neue Schuljahr: In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wird nach dem Ende der Sommerferien der Unterricht in den Klassenräumen wieder aufgenommen.

Bereits begonnen hat das neue Schuljahr in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. An den Schulen in NRW etwa gilt eine weitgehende Maskenpflicht auch im Unterricht. Ausgenommen sind nur Grundschulen. Die Regelung läuft zunächst bis zum 31. August.

