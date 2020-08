Verlängerung des Kurzarbeitergeldes reicht nicht! - Wagenknecht kontert Scholz

Millionen Menschen in Kurzarbeit - Millionen potenzieller Wähler. Ihre Gunst mag den Chefsessel der Nation in greifbarere Nähe rücken. Zeit zum Handeln: SPD-Kanzlerkandidat und amtierender Finanzminister Olaf Scholz will Kurzarbeitergeld verlängern. Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht genügt das nicht und nimmt die Regierung in die Pflicht.