Mecklenburg-Vorpommern: Grüne wollen mit neuem Führungsduo in Landtag einziehen

Mit Bandlow und Krüger an der Parteispitze wollen die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 2021 auch den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag schaffen. Die 45-jährige Verwaltungsmitarbeiterin Bandlow aus Schwerin und der 37 Jahre alte langjährige Landesgeschäftsführer Krüger aus Rostock wurden am Samstag beim Landesparteitag in Güstrow mit 75 beziehungsweise 81 Prozent der Stimmen gewählt.

Mit zwei Neuen an der Spitze wollen die @GRUENE_MV 2021 wieder in den #MV-Landtag. Die vorgezogene Vorstandswahl war notwendig, weil 2019 ein Drittel des Landesvorstandes die Ämter niedergelegt hat. #DieGruenenhttps://t.co/JF2BiMWFDO — Nordkurier (@Nordkurier) August 22, 2020

​Bandlow und Krüger folgen Claudia Schulz und Ulrike Berger, die nicht mehr kandidierten. Die Vorstandswahl war notwendig geworden, nachdem Ende 2019 ein Drittel des neunköpfigen Landesvorstandes als Folge innerparteilicher Querelen die Ämter niedergelegt hatte. Im Jahr 2016 hatten die Grünen es mit 4,8 Prozent der Stimmen nicht geschafft, in den Landtag zu kommen.

Neben dem Parteivorstand wird am Samstag auch die Landesliste für die Bundestagswahl 2021 bestimmt. Die Grünen sind damit die erste Partei in Mecklenburg-Vorpommern, die diesen Schritt geht. Auf Platz Eins steht die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller aus Stralsund.

ac/mt/dpa