„Vertreibung“ keine „deutsche Heimattümelei“: Ex-Bundespräsident Gauck erhält Menschenrechtspreis

Der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis wird alle zwei Jahre vom Zentrum gegen Vertreibungen (ZgV), das zum Bund der Vertriebenen gehört, an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen, „die sich gegen die Verletzung von Menschenrechten durch Völkermord, Vertreibung und die bewusste Zerstörung nationaler, ethnischer, rassischer oder religiöser Gruppen gewandt haben“, wie das ZgV auf seiner Internetseite schreibt.

Bundespräsident a.D. Gauck habe in seinen Reden immer wieder darauf hingewiesen, dass „die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur nicht dazu führen dürften, das Unrecht an den vertriebenen Deutschen zu verschweigen“, so die Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Bonn.

Gauck sah das Thema nicht als „deutsche Heimattümelei“: Vielmehr würde es sich bei den Betroffenen um Opfer von „meist Diktatoren und Despoten“ handeln - um geraubte Menschenrechte und den Verlust der Menschenwürde.

Immer wieder Lob und Kritik für die Haltung Gaucks zu Vertriebenen

Engagiert habe Gauck sich immer wieder dafür ausgesprochen, dass die dauerhafte Erinnerung an die Vertreibung ein „elementarer Teil deutscher Geschichte“ sei. Geschichte und Kultur der ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete gehörten in das kollektive Gedächtnis der ganzen Nation, so Gauck 2016 in einer Rede zum „Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen“. Es handele sich um einen „Erinnerungsschatten“, aus dem das Gedenken erst langsam heraustrete.

Für diese Haltung ist Joachim Gauck auch heftig kritisiert und ihm eine zu unreflektierte Nähe zum Umfeld des Bundes der Vertriebenen vorgeworfen worden, zu dem auch revanchistische Kräfte gehören würden, die beispielsweise immer noch von der Rückgabe ehemals deutschen Siedlungsgebietes im Osten träumen würden. Gauck wiederum hat sich immer wieder gegen diese Kritik und den offenen Vorwurf, er hofiere Revanchisten, verwahrt. 2003 meinte Gauck in einem Interview mit der Zeitung „Tagesspiegel“: „Es gibt keine Kraft mehr, die auf Revanchismus aus ist. Deshalb müssen wir heute auch nicht mehr so tun, als wäre es eine Gefährdung der Demokratie, wenn wir auch an leidende Deutsche erinnerten. Ich halte ein Zentrum für Vertriebene in Berlin deshalb für richtig.“

Der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Erstmals wurde er am 29.6.2003 vergeben. Zu den Preisträgern gehört die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller. Zuletzt hatte den Preis im Jahr 2018 der Historiker Michael Wolffsohn erhalten. Die Verleihung an Joachim Gauck soll am 8. November in der Frankfurter Paulskirche stattfinden. Die Laudatio auf den Preisträger hält der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd Fabritius.

Der Preis ist benannt nach dem Schriftsteller Franz Werfel (1890 - 1945), einem der wichtigsten Autoren deutscher Sprache, der mit seinem Roman "Die 40 Tage des Musa Dagh" die Vertreibung der Armenier aus der Türkei und den Genozid an den Armeniern eindringlich, wirkungsvoll und mit großer künstlerischer Gestaltungskraft dargestellt hat. Der große jüdische Lyriker und Romancier Franz Werfel ist auch in seinem persönlichen Leben ein sprechendes Beispiel für das Schicksal der Vertreibung. Geboren und aufgewachsen in Prag, 20 Jahre in Wien lebend, wurde er von den Nationalsozialisten 1933 aus der preußischen Dichterakademie ausgeschlossen. 1938 musste er nach Frankreich flüchten. Von dort entkam er nur in abenteuerlicher Flucht über die Pyrenäen den vorrückenden deutschen Truppen. 1940 gelangte er von Portugal aus in die USA, wo er – 1941 eingebürgert – bis zu seinem Tod, 1945, in Beverley Hills lebte.

