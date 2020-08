Demonstration gegen Corona-Politik der Regierung in Berlin

Am Samstag, 29. August, findet in Berlin die umstrittene Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung statt. Bis zuletzt war unklar, ob sie erlaubt werden wird. Am frühen Samstagmorgen bestätigte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig.