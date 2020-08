Samuel Eckert auf Querdenken 711: „Die Menschen wollen nicht mehr belogen werden“

Lüge, Machtmissbrauch oder rationale Politik? Das Corona-Management von Merkel, Spahn oder Söder steht heftig in der Kritik. Die Querdenken 711- Kundgebung ist gewachsen und hat sich professionalisiert.

Einer Ihrer Köpfe ist der YouTuber Samuel Eckert. Für ihn ist Querdenken mehr als nur Corona-Kritik.

Er fordert ein Umdenken in der Politik und in den Medien. Samuel Eckert ist überzeugt: Die Menschen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt werden belogen und wollen sich das nicht mehr bieten lassen.

Basta Berlin-Moderator Benjamin Gollme berichtete Live von der Querdenken-Kundgebung am 29.08.2020 in Berlin. Dort traf er YouTuber, Querdenker und Demonstranten. Mehr dazu ab Donnerstag, 03.09.20 18 Uhr bei Basta Berlin Folge 53.