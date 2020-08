Corona-Demo in Berlin: Polizist soll Frau geschlagen haben – Aufregung über Video

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, gehe es um eine Anzeige und den Verdacht der Körperverletzung im Amt. Der Vorfall werde durch das Kommissariat für Beamtendelikte beim Berliner Landeskriminalamt (LKA) ermittelt. Dem Sprecher zufolge seien die Videos, die diesen Vorfall zeigen, der Polizei bekannt.

„Behauptungen, nach denen die Frau gestorben ist, stimmen nicht“, sagte der Polizeisprecher.

Polizeiangaben zufolge hatte sich die Frau an der Siegessäule im Tiergarten an einer verbotenen Versammlung beteiligt. Sie sei dann von Polizisten festgenommen worden. Dabei solle sie einen Polizisten in den Bauch getreten haben, so der Sprecher. Beim Vorfall sei die Betroffene leicht verletzt worden, habe aber auf eine Behandlung durch einen Arzt verzichtet. Sie sei nach der Feststellung ihrer Personalien noch vor Ort entlassen worden.

Im Internet kursierten Behauptungen, die Frau sei nach den Schlägen in #Berlin-Tiergarten gestorben. Auf Filmen im Internet ist zu sehen, wie sie halb auf dem Bauch auf der Straße liegt, schreit und von vier Polizisten festgehalten wird. #Demonstration https://t.co/4wM003RvtT — rbb|24 (@rbb24) August 31, 2020

​Behauptungen über den Tod der Frau kursieren im Netz

Im Internet kursierten Behauptungen, wonach die Frau nach dem Polizeieinsatz ums Leben gekommen sei. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie sie halb auf dem Bauch auf der Straße liegt, schreit und von vier Polizisten festgehalten wird. Die Polizisten versuchen anfangs vergeblich, der Frau die unter dem Bauch festgeklemmten Arme auf den Rücken zu ziehen, um ihr Fesseln anzulegen. Ein Polizist boxt ihr daraufhin zweimal hart in die Mitte des oberen Rückens zwischen die Schulterblätter. Ein Polizist zieht ihr dann den rechten Arm hinter den Rücken.

Zu dem Vorfall werde es noch eine Mitteilung der Polizei im Laufe des Tages geben, sagte der Polizeisprecher.

Demonstration gegen Corona-Politik in Berlin

Am Samstag, dem 29. August, hatte in Berlin die umstrittene Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung stattgefunden. Es blieb eine lange Zeit unklar, ob diese erlaubt wird oder nicht. Am frühen Samstagmorgen hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand habe. Nach Schätzungen der Polizei hatten an der Demonstration in Berlin-Mitte rund 18.000 Menschen teilgenommen.

ac/mt/dpa