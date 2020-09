„Unterirdisch“: Habeck übt Kritik an Haltung der Linke zu Fall Nawalny

„Was die Linke macht, ist unterirdisch. Das geht ja in Richtung Verschwörungstheorien“, sagte Habeck am Mittwoch im RTL/ntv „Frühstart“.

Zuvor hatten mehrere Mitglieder der Linkspartei in Frage gestellt, ob Russland in die mutmaßliche Vergiftung verwickelt sei und forderten Aufklärung.

Der Fraktionschef der Linke, Dietmar Bartsch, hatte dabei vor Spekulationen gewarnt und auf die geltende Unschuldsvermutung hingewiesen.

„Für viele steht fest, was passiert ist, für mich nicht. Und ich möchte gerne, dass diese von Geheimdiensten durchdrungene Aktion aufgeklärt wird“, sagte er am Montag.

Auch der Linken-Politiker Gregor Gysi hatte in der vergangenen Woche im Gespräch mit „MDR Aktuell“ betont, dass der Täter noch unklar sei.

„Es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel ein Gegner der Erdgasleitung von Russland nach Deutschland ist“, sagte Gysi.

Allerdings kritisierte Habeck solch eine abwartende Haltung der Linken-Politiker: „Die können ja außenpolitisch sagen, dass man immer im Gespräch bleiben muss, da bin ich auch voll dafür, aber an der Stelle muss es eine klare Kante geben, und die sollten sie auch ziehen.“

So sprach er sich erneut für einen Baustopp der Gaspipeline Nord Stream 2 aus. Laut Habeck dürfe nicht das Signal gesetzt werden, dass Russland und Putin machen dürften, was sie wollten. Im Moment lässt die Bundesregierung die Zukunft des deutsch-russischen Projekts offen.

Fall Nawalny

Alexej Nawalny hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug unverzüglich in Omsk landete und er in ein Omsker Krankenhaus gebracht und dort in ein küstliches Koma versetzt wurde. Sobald ihn die Omsker Ärzte als transportfähig erklärt hatten, wurde Nawalny auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt.

Die Bundesregierung hatte am 2. September nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Reihe vergiftet worden sei.

Die Behauptung der Bundesregierung steht im Widerspruch zu den Befunden der russischen Ärzte, die Nawalny zunächst im Omsker Krankenhaus behandelt hatten. Die Omsker Ärzte gaben als vorläufige Diagnose eine Stoffwechselstörung an. Diese soll ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben. Laut dem leitenden Toxikologen Sibiriens, Alexander Sabaew, wurden in Nawalnys „Entgiftungsorganen“ (Leber, Lungen, Nieren) keine Giftstoffe entdeckt. Im Falle einer Vergiftung jedoch müssten in den genannten Organen Giftspuren festzustellen sein.

Am Montag hatten die Ärzte der Berliner Charité mitgeteilt, dass der Gesundheitszustand von Alexej Nawalny, der seit dem 22. August 2020 in der Berliner Charité behandelt wird, sich verbessert habe.

Den Angaben zufolge konnte das durch Medikamente aufrechterhaltene künstliche Koma des Patienten beendet werden.

ac/mt/dpa