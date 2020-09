SPD verliert nach NRW-Kommunalwahl auch bundesweit – Umfrage

Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die SPD laut einer Umfrage auch bundesweit in der Gunst der Wähler eingebüßt. Wenn bereits jetzt Bundestagswahl wäre, verlöre die SPD zwei Prozentpunkte und käme auf 14 Prozent. Das hat das am Samstag veröffentlichte RTL/ntv-Trendbarometer des Forsa-Instituts ergeben.