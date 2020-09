Maas begibt sich in Corona-Quarantäne

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Einer seiner Personenschützer ist laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes vom Mittwoch mit dem Virus infiziert.

Wegen des Zwischenfalls muss Maas auch seine geplante Reise nach Jordanien absagen. Ein erster Corona-Test bei dem Minister am Mittwoch sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin laut der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Videoschalte-Möglichkeit überprüft

Das Auswärtige Amt prüfe nun in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, ob und inwieweit weitere Personen betroffen sein könnten und welche Maßnahmen dann zu treffen seien. Die Länge der Quarantäne von Maas blieb vorerst unklar.

In Jordanien hatte sich Maas mit seinen Kollegen aus Frankreich, Ägypten und Jordanien treffen wollen, um über die Nahost-Politik zu sprechen. Nun werde geprüft, ob eine Videoschalte möglich sei, hieß es in Berlin.

Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bereits einmal in Quarantäne befunden, weil sie Kontakt mit einem infizierten Arzt gehabt hatte. Diese dauerte 14 Tage, drei Tests waren negativ. Am Dienstag hatte sich EU-Ratspräsident Charles Michel in Quarantäne begeben müssen, weshalb der EU-Gipfel um eine Woche auf den 1. und 2. Oktober verschoben wurde.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 31 Millionen weltweit. Davon sind bislang 971.915 Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden laut der Uni 278.515 Corona-Infizierte registriert. 9421 Patienten starben an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung.

mo/mt/rtr