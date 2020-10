Mitangeklagter im Mordfall Lübcke kommt auf freien Fuß

Markus H. war demnach am 26. Juni 2019 festgenommen worden und befand sich seither in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hatte ihm in der Anklage vorgeworfen, den mutmaßlichen Haupttäter Stephan Ernst ideologisch beeinflusst und unter anderem so Beihilfe zu dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geleistet zu haben.

Wie die Pressestelle unter Berufung auf den 5. Strafsenat schreibt, habe die Beweisaufnahme ergeben, dass „Markus H. nicht mehr dringend verdächtig sei, sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht zu haben“. Beihilfe „setze in subjektiver Hinsicht voraus, dass Markus H. eine Tötung von Dr. Lübcke durch Stephan E. zumindest für möglich gehalten habe“.

„Dies sei nicht mehr in hohem Maße wahrscheinlich.“

Der bisherige Verdacht stützte sich laut dem Statement auf die Aussagen von Stephan Ernst und der früheren Lebensgefährtin von Markus H. während der Ermittlungen. Diese Beweismittel trügen den Verdacht nun nicht mehr.

„Der Senat habe erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser Angaben von Stephan E.“

Die ehemalige Lebensgefährtin von H. habe bei ihrer Vernehmung durch das Gericht frühere Aussagen nicht nur relativiert, es hätten sich außerdem Zweifel an der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben im Ermittlungsverfahren ergeben. Die weiteren Erkenntnisse aus der Hauptverhandlung ließen demnach nicht den Schluss zu, Markus H. habe die Tat für möglich gehalten.

Auch eine Erweiterung des Verdachts auf eine Mittäterschaft von H. am Mord an Lübcke und nicht mehr nur der Beihilfe sieht das Gericht nicht. Eine entsprechende Einlassung des Hauptangeklagten Ernst vor Gericht sei nicht glaubwürdig. Mehrfaches Nachfragen habe keine glaubhafte Darstellung einer Beteiligung von H. am Tatort erbracht. Sein Mobiltelefon sei zur Tatzeit in einem weit vom Tatort entfernten Funkmast eingeloggt gewesen.

H. steht laut dem Oberlandesgericht weiterhin unter dem Verdacht, gegen das Waffenrecht verstoßen zu haben. Die Straferwartung für dieses Delikt sei aber so gering, dass eine Fortsetzung der ein Jahr und drei Monate andauernden Untersuchungshaft zu der erwarteten Strafe bei einer Verurteilung außer Verhältnis stehe.

Angeblicher politischer Einfluss auf mutmaßlichen Haupttäter

Ernst und H. waren frühere Arbeitskollegen, die sich nach Angaben von Ernst angefreundet hatten. H. war demnach derjenige, der Ernst politisch beeinflusst habe, nachdem dieser sich vor Jahren aus der rechten Szene gelöst habe. Er habe ihn auch zu gemeinsamen Schießübungen im Wald mitgenommen, hatte Ernst in seinen Geständnissen angegeben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung von H. hatten die Ermittler nach dem Mord an Lübcke zahlreiche NS-Devotionalien gefunden. Auf der gelöschten Festplatte seines Computers entdeckten sie zahlreiche Texte mit rechtsextremen und antisemitischen Inhalten.

Mordfall Lübcke

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Landkreis Kassel getötet worden. Der Deutsche Ernst muss sich wegen der Tat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts verantworten. Laut Generalbundesanwalt handelte der 46 Jahre alte Familienvater aus rechtsextremistischen Motiven.

