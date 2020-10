Pianist Levit mit Verdienstorden ausgezeichnet – AfD zeigt sich empört

Wie die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier schrieb, sei Levit nicht nur Musiker, sondern „er tritt in der Öffentlichkeit vor allem als politischer Aktivist mit radikalen linken Ansichten auf“.

#Levit ist f. sein krudes Demokratieverständnis bekannt. Über die #AfD twitterte er '15, deren Parteimitglieder seien "Menschen, die ihr Menschsein verwirkt" hätten. Ihm das #Bundesverdienstkreuz zu verleihen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Ordensträger! https://t.co/eZ4mk1RFoo pic.twitter.com/iTS1BDje5T — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 1, 2020

​AfD-Fraktionschefin: Levits Aussagen verstoßen gegen Grundgesetz

Weidel regte sich in ihrem Schreiben darüber auf, dass Levit den AfD-Politikern ihr Menschsein abgesprochen habe. Aus ihrer Sicht verstoße dies gegen das im Grundgesetz verankerte Prinzip, das die Würde des Menschen für „unantastbar“ erklärt. Daher sei die Ordensverleihung an den Pianisten ein „gefährliches Signal“, das die Spaltung in Deutschland vertiefe.

Levit gehört zu 15 Männern und Frauen, die der Bundespräsident am vergangenen Donnerstag für ihre Verdienste um das Land ausgezeichnet hatte. Der Starpianist hatte wegen der Corona-Einschränkungen Hauskonzerte per Livestream übertragen und um Verständnis für die schwierige Situation der Kulturschaffenden geworben.

ac/mt/dpa