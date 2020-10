Deutschlands Botschafter in Russland: Wiedervereinigung wäre ohne Moskau unmöglich

Dem deutschen Botschafter in Russland, Géza Andreas von Geyr, zufolge wäre die Wiedervereinigung Deutschlands ohne Unterstützung Moskaus unmöglich gewesen. Dies teilte der Diplomat bei der Eröffnung einer Ausstellung in der russischen Hauptstadt mit.

Laut von Geyr sei es den Deutschen bekannt, dass sie die Wiedervereinigung auch Russland zu verdanken hätten. Ohne Unterstützung Moskaus wäre dies im Jahr 1990 unmöglich gewesen, betonte der deutsche Botschafter.

Auch der Linken-Politiker Gregor Gysi sagte im Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass die Wiedervereinigung ohne Zustimmung der UdSSR unmöglich gewesen sei, darum habe die Unterstützung vom damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, eine entscheidende Rolle dabei gespielt.

30. Jahrestag der Wiedervereinigung

Am Samstag feiert man in Deutschland den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Am 3. Oktober 1990 hörte die DDR auf, als ein Staat gemäß dem Einigungsvertrag vom 31. August 1990 zu existieren. Dieser Vertrag verankerte also den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland und erweiterte zudem den Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD auf die neuen Bundesländer: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Am 12. September 1990 unterzeichneten die Außenminister der BRD, DDR, UdSSR, USA, Frankreichs sowie Großbritanniens den sogenannten Zwei-plus-Vier-Vertrag, der offiziell als Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland bezeichnet wird. Dieses Dokument garantierte unter anderem die Souveränität des künftigen deutschen Staates und trat am 15. März 1991 in Kraft.

ac/mt