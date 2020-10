Sachsen-Anhalt: Polizei zeigt Präsenz – Bürger fühlen sich ungeschützt – Sputnik hakt nach

Eine Stadt in Sachsen-Anhalt schlug sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit „randalierenden Jugendlichen und Vandalismus“ herum. Laut regionalen Medien beschweren sich Bürger darüber, dass die Polizei entweder überhaupt nicht vor Ort ist – oder „beim Einsatz zu spät kommt“. Sputnik will Klarheit.