Wegen steigender Corona-Zahlen: Uni-Kliniken müssen planbare Eingriffe wieder verschieben

„Wir müssen versuchen, die Intensivbetten für Covid-Patienten frei zu bekommen“, betonte Vorstandsmitglied Ulrich Frei am Freitag.

Dies sei keine leichte Aufgabe und führe zu schwierigen ethischen Fragen, etwa im Umgang mit Herz- und Tumorkranken, so Frei.

Ähnlich äußerte sich der Chef des Uni-Klinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Laut ihm hatte in der Pandemie der Spätsommer ein Gefühl der falschen Sicherheit gebracht, weil die Neuinfektionen seltener zu Erkrankungen geführt hätten. Jetzt müssten wieder mehr Patienten stationär aufgenommen werden.

„Die Uni-Kliniken sind mit Sicherheit Frühwarnsysteme für das, was auf das Gesundheitssystem zukommt“, sagte Graf.

Auf den Intensivstationen liegen nach Freis Angaben noch viele Patienten, deren Eingriffe und Untersuchungen nach der ersten Corona-Welle vom Frühjahr nachgeholt wurden. Zugleich fehlten aber Pflegekräfte.

Corona-Lage in Deutschland

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen 314.660 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9589. Das sind elf Todesfälle mehr als am Vortag.

Am 1. Oktober hatte das Institut den Beginn einer bundesweiten Antikörper-Studie verkündet. Diese soll den Ärzten zeigen, wie viele Menschen in Deutschland schon eine Corona-Infektion überstanden haben. Laut dem RKI sind für die Analyse „Leben in Deutschland – Corona-Monitoring“ bereits 34.000 Erwachsene zur Teilnahme aufgefordert werden. Von Anfang Oktober bis voraussichtlich Ende Dezember würden Proben und Forschungsdaten erhoben.

