Illegales Rennen auf der A66 in Hessen endet mit einem Toten und mehreren Verletzten

Nach Informationen der hessenschau.de waren insgesamt fünf Autos an dem Unfall auf der Autobahn beteiligt, darunter zwei Lamborghinis und ein Porsche.

Einer der Lamborghinis krachte bei dem Rennen in die Mittelleitplanke und kollidierte mit einem nicht am Rennen beteiligten Skoda, berichtet hessenschau.de unter Berufung auf Zeugenaussagen. Weitere Autos seien an der Unfallstelle aufeinandergeprallt. Zwei Autos seien, der unbeteiligte Fahrer des Skodas kam noch an der Unfallstelle ums Leben. Der Fahrer des Lamborghinis wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ist auf der Suche nach den anderen beiden Fahrern, die ebenfalls an dem illegalen Rennen beteiligt waren. Die Autobahn zwischen Wallau und Hofheim-Diedenbergen wurde voll gesperrt.

ekn/sb