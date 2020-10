Impfbeginn gegen Corona im ersten Quartal 2021 möglich – Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet innerhalb des nächsten Jahres mit ersten Impfungen gegen Coronavirus in Deutschland.

„Stand jetzt würde ich davon ausgehen, Stand heute 12.10., dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres beginnen können“, sagte Spahn am Montag bei einer Videokonferenz des ifo-Instituts.

Laut Spahn setzt man auf mehrere Technologien und Hersteller. „Wenn alle Pferde ins Ziel kommen, werden wir viel zu viel Impfstoff haben“, betonte der Bundesgesundheitsminister.

Bereits im September hatten Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) die Prognose abgegeben, dass Impfstoffe für erste Bevölkerungsgruppen in den ersten Monaten des nächsten Jahres, für die breite Masse der Bevölkerung allerdings vermutlich erst Mitte 2021 bereitstehen werden. Zunächst sollen Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen und Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege gegen das Coronavirus geimpft werden. Spahn betonte am Montag erneut, dass die Impfungen gegen Corona auf freiwilliger Basis stattfinden werden.

ac/sb/dpa