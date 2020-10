Schwesig: Risikogebiete sollen Reisemöglichkeiten selbst bestimmen  

Die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben am Mittwoch beim Treffen der Regierungschefs der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel einen Vorschlag für Reisen aus Corona-Hotspots in Deutschland vorgelegt. Demnach sollen die Risikogebiete selbst bestimmen, ob Reisen von dort in die anderen Bundesländer zulässig sind.

Als Richtwert könne dabei ein höherer Wert als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen angesetzt werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am späten Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Maischberger. Die Woche“. „Das könnte man noch einmal miteinander beraten. Vielleicht ist das ein zu scharfes Schwert schon bei 50“, so die Ministerpräsidentin. Es müsse aber auch klar sein, dass die in Hotspots geltenden Corona-Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden auch woanders eingehalten werden sollen.

Den Vorschlag hat Schwesig gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vorgelegt, wie sie sagte. Er setzte sich jedoch in der Runde nicht durch.

Die Zahl der binnen eines Tages mit dem Coronavirus neu infizierten Menschen in Deutschland ist erneut sprunghaft gestiegen und hat damit einen Rekordwert erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen 6638 Neuinfektionen - rund 1500 mehr als am Mittwoch. Bislang war Ende März mit knapp 6300 Neuinfizierten die größte Zahl registriert worden.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 341.223 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 15.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9710. Das waren 33 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 284.600 Genesene.

ekn/gs/dpa