Zahl der Amtshilfeanträge an die Bundeswehr nimmt wegen Corona spürbar zu – AKK

Laut der Ministerin sollten jetzt alle Kräfte genutzt werden, um einen Lockdown zu vermeiden. Die Bundeswehr stehe bereit, um „in dieser kritischen Situation die Kommunen und Länder zu unterstützen“.

„Die Zahl der Amtshilfeanträge an die Bundeswehr nimmt gerade spürbar zu. Wir können helfen“, zitiert die dpa die CDU-Politikerin.

Mehr als 1500 Militärangehörige bei Amtshilfe im Einsatz

Derzeit sind nach Angaben eines Sprechers des Verteidigungsministeriums rund 1550 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Amtshilfe gegen die Corona-Pandemie im Einsatz. Gut 1100 Bundeswehr-Angehörige unterstützen demnach 98 Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. 290 Soldatinnen und Soldaten sind im Zusammenhang mit Corona-Tests bei Reiserückkehrern im Einsatz. Hinzu kommt etwa Hilfe für regionale Führungsstäbe. Bislang zählte die Bundeswehr rund 1100 Unterstützungsanfragen aus allen Bundesländern sowie verschiedenen Bundesministerien.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Die Bundeswehr hatte im Frühjahr ein Einsatzkontingent für Hilfeleistungen gegen Corona aufgestellt, das über 15.000 Soldaten verfügt. Bis zu 5000 von ihnen können nach Angaben des Sprechers sofort abgerufen werden.

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 39,7 Millionen weltweit. Bislang sind mehr als eine Million Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 361.974 Corona-Infizierte registriert. Bis Sonntagmitternacht wurden demnach 5587 neue Infektionsfälle festgestellt. Insgesamt starben laut dem Institut 9777 Patienten an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung, was ein Plus von zehn Todesfällen im Vergleich zum Vortag bedeutet.

mo/mt/dpa