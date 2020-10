„Frauenhaus statt Mannheim?“: Naidoo ärgert sich über Städte-Gendern von OB-Kandidatin Schulz

Am 6. Dezember wählt die Stadt Karlsruhe einen neuen Oberbürgermeister. Die Kandidatin Vanessa Schulz zog gemeinsam mit „Die Partei“ und der „Partei der Humanisten“ in den Wahlkampf. Die Humanisten haben nun einen Rückzug gemacht – das Programm sei zu „satire-lastig“. So will Schulz zum Beispiel die Stadt Karlsruhe in „Karlasruhe“ umbenennen.