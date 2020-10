Medienbericht: Merkel warnt intern vor „sehr, sehr schweren Monaten”

„Es stehen uns sehr, sehr schwere Monate bevor”, sagte die CDU-Politikerin laut der „Bild”-Zeitung vom Sonntagabend in einer Schaltkonferenz mit den CDU-Fraktionschefs der Bundesländer.

An der Runde nahm nach dpa-Informationen auch der Chef der Union-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU), teil. Über die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz in der anstehenden Woche zeigte sich Merkel laut dem Blatt besorgt. Sie habe, sagte die Kanzlerin demnach.

Am Wochenende hatte Merkel die Bevölkerung erneut dazu aufgerufen, auf Reisen und Kontakte zu verzichten. „Das Gebot der Stunde heißt für uns alle: Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen”, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Videopodcast.

