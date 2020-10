Bund und Länder wollen Freizeiteinrichtungen weitgehend schließen

So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 2. November an bis Ende des Monats schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch. Die Regelung betreffe auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport soll ausgenommen werden.

Darüber hinaus wird der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mitgestatten. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden von den Ordnungsbehörden sanktioniert, hieß es.

Ab dem 2. November werden für den restlichen Monat auch Gastronomiebetriebe geschlossen. Davon ausgenommen sein soll die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen. Geöffnet bleiben Groß- und Einzelhandel. Die Geschäfte müssen jedoch darauf achten, dass sich auf dem Gelände nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten darf. Betriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sollen für November dicht machen.

Auch der Profisport und damit die Fußball-Bundesliga wird von den verschärften Corona-Maßnahmen getroffen – Spiele werden nur ohne Zuschauer zugelassen.

Touristische Übernachtungsangebote im Inland werden im November ebenfalls verbieten. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden.

msch/dpa