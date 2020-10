Bundestag: Angela Merkel spricht zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Bund und Länder hatten am Mittwoch die einschneidendsten Maßnahmen seit dem großen Lockdown im Frühjahr beschlossen. Ab Montag sollen unter anderem Hotels, Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November schließen. In dieser Zeit dürfen sich auch nur wenige Menschen privat treffen.

Das Robert-Koch-Institut verzeichnete am Donnerstag erstmals mehr als 16.000 Neuinfektionen an einem Tag, nachdem es am Mittwoch noch knapp 15.000 waren. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag eine etwa 20-minütige Regierungserklärung zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie ab. Für die anschließende Aussprache sind 90 Minuten vorgesehen.

