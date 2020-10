Deutsche Bundesregierung hält Pressekonferenz ab – Video

Zwei Tage nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel den neuen Lockdown in Deutschland angekündigt hatte, treten die Vertreter der deutschen Bundesregierung am Freitag, den 30. Oktober, nun vor die Presse.

Nach den neuen Regeln, die am Montag, dem 2. November, in Kraft treten, sind die sozialen Kontakte auf zwei Haushalte beschränkt. Bars und Restaurants sind nur zum Mitnehmen geöffnet, Schulen und Kindergärten bleiben jedoch geöffnet. Die Landesoberhäupter und Bundesregierung werden laut Kanzlerin am 11. November erneut zusammenkommen, um die Situation neu zu bewerten.

iv/ae