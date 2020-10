„Nur blöde Wege aus der Pandemie“: Sind die Museen auch Corona-Hotspots?

Dass sich der „Maybrit Illner“-Talk am Donnerstagabend die neuesten Lockdown-Beschlüsse zum Thema macht, war wohl zu erwarten. Kritik an den Beschlüssen kam in der Sendung mehr von einem Arzt und nicht von einem Oppositionspolitiker. Schade nur, dass diese Kritik das eigentliche Kernproblem der Einschränkungen weitgehend verfehlte. Ein Kommentar.