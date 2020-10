Klimaaktivisten gegen neuen Berliner Flughafen: Protest am Tag der langersehnten Eröffnung

Nach nicht enden wollenden Korruptionsskandalen und Verzögerungen öffnet nun endlich der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) am heutigen Samstag seine Pforten. Nicht alle scheinen damit zufrieden zu sein - einige Gruppen von Klimaaktivisten planen diesbezüglich einen Protest.

Extinction Rebellion, Fridays for Future Berlin, Parents For Future Berlin und andere haben vor, sich zusammenzuschließen und den Zugang zum neuen Flughafen zu blockieren. Die Veranstalter sind der Auffassung, dass die Eröffnung eines neuen Flughafens in Zeiten der Klimakrise „verrückt“ ist und zur „Ausweitung des klimaschädlichen Flugverkehrs“ beiträgt.

Bei dem ursprünglich für Oktober 2011 geplanten Projekt gab es zahlreiche Verzögerungen aufgrund der schlechten Bauplanung, Ausführung, Verwaltung und Korruption.

iv/ae