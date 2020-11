Berlin genehmigt Export von Patrouillenbooten nach Ägypten – und erntet Kritik

Der deutsche Bundessicherheitsrat, dem Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Minister angehören, soll eine Rüstungslieferung an Ägypten genehmigt haben. Dies meldet am Montag die dpa unter Berufung auf ein Schreiben des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier an den Wirtschaftsausschuss des Bundestags.