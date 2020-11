„Vorbild, wie mit Virus leben und arbeiten“ – Appell Berliner Kulturbetriebe an Politik

In einem Offenen Brief haben die Chefs von 23 Berliner Kulturinstitutionen an Landesvater Michael Müller appelliert. Sie benötigen eine Perspektive im neuen Lockdown und fordern eine differenzierte Betrachtung ihrer Lage. Als Orte des gesellschaftlichen Lebens wären sie Vorbilder, wie in der Pandemie Alltag sicher organisiert werden könne.