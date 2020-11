Leipzigs Polizeipräsident verteidigt Einsatz bei „Querdenken”-Demo

Der Leipziger Polizeipräsident Torsten Schultze hat das Vorgehen der Polizei bei der „Querdenken”-Demonstration am Samstag in Leipzig verteidigt. Der Einsatz habe drei Ziele gehabt: die Gewährleistung eines friedlichen Verlaufs, die Verhinderung möglicher Gewalttaten und die Durchsetzung des Infektionsschutzes, sagte er in einem Videostatement.